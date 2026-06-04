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Giriş Tarihi: 4.06.2026 19:37

Sultangazi'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü

Sultangazi'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 25 yaşındaki Baran Fakhani, bıçaklanarak hayatını kaybederken, babası ve kardeşi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sultangazi’de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü
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75. Yıl Mahallesi 1341 Sokak'ta, Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin içinde bulunduğu seyir halindeki araç, başka bir arabayla çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken taraflar tartışmaya başladı. Diğer aracın sürücüsünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, baba ve 2 oğlu bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 25 yaşındaki Baran Fakhani tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Hakim Fakhani ve diğer oğlu Barış Fakhani'nin tedavisi devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Bu arada, şüphelinin bıçaklı saldırısı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SULTANGAZİ

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Sultangazi'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü
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