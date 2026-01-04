Sultangazi’de trafik magandası dehşeti: Öüne kırdı, hakaret edip tehdit etti!

'BENİM ÖNÜME KIRDI'

Olayla ilgili konuşan Ahmet Köroğlu, "O gün daha Alibeyköy Deresi'nde İBB Lojistik'in oradaki ışıklarda, Yunus Emre Mahallesi tarafına gelmeden ışıkların orada, o kamyonet benim orada önce önüme kırdı; ışıkların orada, öndeki aracı sollamak için. Ben son anda durdum, yol verdim. Yerler zaten ıslak. Karlar da yağmaya başlamıştı zaten o gün. Ben o gün orada kendisine yol verdim. Daha sonra ilerlediğimizde, AVM'nin oradaki ışıklara yaklaştığımızda bu şahıs bir sefer kendini sola attı. Ben yine sağ şeritte devam ediyorum. Bu sefer kendi önündeki aracı sollamak için bir daha benim önüme kırar gibi yaptı. Ben bu sefer duramadım, çünkü yanımdaki aracın ben neredeyse zaten kasasının yarısına gelmiştim, benim durup o adama yol vermem imkansız. Ani fren yapmam lazım, araç da hafif ticari araç. Hafif ticari araç da zaten yağmurlu havalarda kayıyor. Bunu herkes biliyordur yani. Fren yaptığınızda arabayı tutamıyorsunuz. Bir de şirket arabası olduğu için benim altımdaki araç da ben de öyle bir tehlikeye girmedim. Yoluma devam ettim" dedi.