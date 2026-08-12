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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:21

Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 564 gram madde ele geçirildi

İstanbul’un Sultangazi’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanırken, 9 kilo 564 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 564 gram madde ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Ağustos 2026 tarihinde Sultangazi'de bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda; 2 kilo 250 gram skunk, 4 adet hassas terazi, 1 adet ısı pres makinesi, Çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam miktarının 9 kilo 564 gram olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında TCK 188 kapsamında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#İSTANBUL #SULTANGAZİ

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Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 564 gram madde ele geçirildi
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