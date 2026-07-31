Sultangazi’de yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Yaser Pınarbaşı’ndan 2 gündür haber alınamıyor

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Yaser Pınarbaşı, 28 Temmuz Salı Günü, babası ile birlikte tamirciye gitti. Sonrasında buradan ayrılıp 12.00 sıralarında arkadaşının yanına giderek kendi kullanmış olduğu motosikleti ona verdi.

EVE GELİP ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ

19.00 sıralarında evine gelen Pınarbaşı, üzerine beyaz tişört, siyah pantolon giyerek evden ayrıldı. Sonrasında Gazi Mahallesi'nde bir spor salona gittiği belirlenen Ahmet Yaser Pınarbaşı, burada kendisini çalıştıran kişinin, "Geç kaldın, sadece sen kaldın" demesi üzerine buradan ayrıldı. Akşam 19.00 sıralarında babasına ait yemek kartı üzerinden yemek yediği belirlenen gencin, mobil uygulama üzerinden paylaşımlı araç çağırdığı ve bindiği tespit edildi.

GECE ANNESİNE MESAJ ATTI

Akşam 22.00 sıralarında annesini arayıp eve geleceğini söyledi. Ancak gelmedi. Gece 00.00 sıralarında arkadaşıyla telefonda konuşan genç, 00.49 sıralarında da annesine mesaj atarak, "şarjım azaldı. Arkadaşımda kalacağım" dedi. O saatten sonra da kendisine bir daha ulaşılamadı. Bir hafta önce bir kargo şirketinde çalışmaya başlayan Ahmet Yaser Pınarbaşı'nın kargo şirketinde işe girmesine yardımcı olan arkadaşının cezaevinde olduğu belirlendi.

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Çarşamba ve perşembe günlerinde banka kartında herhangi bir hareket olmayan, telefonla da ulaşılamayan genç için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı kontrollerde gencin herhangi bir kaydının olmadığı, herhangi bir sebeple gözaltına alınmadığı tespit edildi. Ahmet Yaser Pınarbaşı için ayrıca Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvuruda bulundu.