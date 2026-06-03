Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 3.06.2026 09:44

Sultangazi'de 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada

Sultangazi'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

DHA Yaşam
Sultangazi’de ’yol verme’ nedeniyle kavga çıktı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada
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Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

YOL VERME NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Tartışmanın ardından 34 CFJ 622 plakalı hafif ticari aracın şoförü, aracından inerek 34 NUJ 069 plakalı otomobil sürücüsünün yanına gitti. Taraflar arasında tartışma devam ederken, otomobil sürücüsünün de aracında indi.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, hafif ticari araç şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇEVREDEKİLERİN ARAYA GİRMESİYLE KAVGA SONA ERDİ

Görüntüleri kaydeden kişinin ise hafif ticari araç sürücüsüne yönelik, "İnme arabadan, inme haksızsın" diye seslendiği duyuldu. Kavga, çevredekiler araya girmesiyle sona erdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SULTANGAZİ

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Sultangazi'de 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada
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