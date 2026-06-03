Sultangazi’de ’yol verme’ nedeniyle kavga çıktı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, hafif ticari araç şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.