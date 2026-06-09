Sultan’ı babası katletmiş

Eskişehir'de Beylikova ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Sultan Aydın (29), 2007'de kayboldu. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda o dönem bir sonuç alınamadı. Aynı yıl Sultan Aydın'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu. Otopside ise genç kızın boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açılan dosya kapsamında özel ekip kuruldu. Sultan Aydın'ın iki kız kardeşi ifadelerinde, Sultan Aydın'ın mevsimlik işçi olarak çalıştığı bir tarlanın sahibinin oğluyla gönül ilişkisi yaşadığına dair söylentiler olduğunu, bunun üzerine de babaları Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Süleyman Aydın'ın ise 2022'de öldüğü öğrenildi.

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