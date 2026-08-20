Sumak toplamak için gittiği arazide ölü bulundu

Kadirli ilçesi Yenigün köyündeki evinden dün sumak toplamak için çıkan Cezire Avlukyarı, akşam olmasına rağmen eve dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmasına köy halkı da destek verdi. Gece yarısına kadar süren arama çalışması sonucu Avlukyarı, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkisinde, sumak topladığı yerden 4 metre aşağıda bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Avlukyarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan incelemenin ardından Cezire Avlukyarı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Avlukyarı'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.