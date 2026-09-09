Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "GITEX Ai Türkiye 2026"ya katıldı

Burada gazetecilere etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, KADEM'in İnovasyonda Kadın Programını ve programdaki finalistler ile onların projelerini tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bir yandan da KADEM olarak bu alandaki hassasiyetleri anlatmak için etkinlikte yer aldıklarını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"2020'den beri KADEM olarak kadının teknolojiyle ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz, bu alanda okumalar, çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda iki tane uluslararası zirvemiz oldu. 2020'de zirvemizin başlığı 'Dijital Çağda İnsan Kalmak'tı. Daha sonra 2024'te daha odaklı bir şekilde gittik ve yine uluslararası zirvemizin başlığı 'Yapay zeka ve kadın' oldu. Bu arada bütün bunlar boyunca çalıştaylar, paneller gerçekleştirdik. Akademik dergimizde yine bu konuyu işliyoruz."

Bayraktar, sadece akademik veya düşünce tarafında kalmadıklarını, bir yandan da sahada varlık gösterdiklerini vurguladı.

İnovasyonda Kadın Programıyla, yapay zeka ve teknoloji kullanarak çalışan kadınların girişimlerini desteklediklerini aktaran Bayraktar, yine kooperatiflerde de kadınları desteklediklerini ifade etti.