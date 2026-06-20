Sümeyye Erdoğan Bayraktar kızının ilk fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NSosyal hesabından kızı Güzide'nin ilk fotoğrafını paylaştı. KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocukları olarak geçtiğimiz günlerde dünyaya gözlerini açan minik Güzide, annesinin kucağında online bir toplantıya katıldı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar bu anları yerli sosyal medya platformu NSosyal'de "Güzide'nin ilk toplantısı... Dünyamıza hoşgeldin, safalar getirdin" notuyla yayınladı.