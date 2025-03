Sümeyye’nin kalbine hayat dokunuşu

Mersin'in Toroslar ilcesinde yaşayan Somalili Bile Hassan ve Nado Ahmed Elmi cifti 8 ay once ucuncu cocukları Sumeyye'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak bir sure sonra kucuk Sumeyye'nin ailesi kızlarının nefes darlığı yaşadığı ve kilo alamadığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde Sumeyye'nin kalbinde delik olduğu tespit edildi.Sumeyye bebek Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi'nde Op. Dr. Murat Şimşek ve Op. Dr. Huseyin Dursin tarafından yapılan tetkikler sonucunda Sumeyye'nin ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan ameliyatla Sumeyye bebeğin kalbindeki delik kapatılıp, kalp kapakcığı onarıldı.Operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Huseyin Dursin, "Sumeyye bebeğin kalp karıncıkları arasında buyuk bir delik vardı. 8 aylık bir bebeğe gore kilosu da biraz duşuktu. Sumeyye icin ameliyat karara aldık. Ameliyatta bu deliği yamayla kapattık. Kalbinin bir kapağında da tamir işlemi yaptık. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz" dedi.Baba Bile Hassan ise, "Allah'a şukur ediyorum. İyi ki buraya gelmişiz. Bizimle cok guzel ilgilendiler. Sumeyye'min sağlık durumu oldukca iyi. Onu once Allah'a sonra doktorlara emanet etmiştim. Cok şukur sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Onu bize bağışladılar. Mersin'e donup bu mutluluğu eşimle ve cocuklarımla da paylaşacağım" diye konuştu.