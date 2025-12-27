Sümeyye’nin katili arkadaşı çıktı

Diyarbakır'da, önceki gün boş bir apartman dairesindeki çöp poşetinde cansız bedeni bulunan Sümeyye Durgun (18) cinayetini özel ekip çözdü. Durgun'un, gizlice görüştüğü kapıcı Siraç K. (27) tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldüğü ve çöp poşetine konulduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyeti'nce kurulan özel ekip, tarafından yapılan araştırmada, Sümeyye'nin en son taksiyle gittiği apartmanın kapıcısı olan Siraç K. ile boş bir dairede buluştuğu belirlendi. İkili arasında çıkan tartışmada Siraç K.'nın, kafasına demir çubukla vurup öldürdüğü genç kadının cesedini çöp poşetine koyup kaçtığı ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Durgun'un cep telefonu incelenirken en son görüştüğü Siraç K., emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Siraç K. ifadesinde, Sümeyye'nin sürekli para istediğini ve bu yüzden tartıştıklarını ileri sürdü. Öte yandan Siraç K.'ya yardım ettiği öne sürülen M.T. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Siraç K. tutuklanırken, M.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.