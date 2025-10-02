Sumud Filosu’nda hangi ülkeler var, hangi ülkeden kaç gemi yer alıyor? Gazze’ye giden Sumud Filosu gemileri

Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Gemisi ve beraberindeki Gazze Filosu, İsrail'in uluslararası sularda yaptığı müdahale ile dünya gündemine oturdu. Filo içindeki gemilerde farklı ülkelerden yüzlerce aktivist yer alırken, özellikle Türk katılımcıların durumu dikkatle takip ediliyor. Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda, Sumud Filosu'nda kaç gemi var? İşte Sumud Filosundaki ülkeler…
Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 30 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta yola çıktı. Filoda 46 ülkeden toplam 497 aktivist yer alırken, en fazla katılım 56 kişi ile Türkiye'den oldu.
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze'ye giden 44 gemiden 19'u İsrail saldırısına uğradı.İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.
Türkiye: 56
Malezya: 27
Yunanistan: 26
Tunus: 28
İtalya: 48
İspanya: 49
Fransa: 33
Almanya: 19
İsviçre: 19
Birleşik Krallık: 15
Brezilya: 14
İrlanda: 16
Hollanda: 10
İsveç: 10
ABD: 22
Avusturya: 4
Belçika: 4
Portekiz: 4
Norveç: 6
Finlandiya: 6
Meksika: 7
Fas: 7
Güney Afrika: 7
Yeni Zelanda: 3
Arjantin: 3
Kuveyt: 3
Ürdün: 3
Cezayir: 17
Kolombiya: 2
Uruguay: 2
Bahreyn: 2
Pakistan: 2
Litvanya: 1
Bulgaristan: 1
Hırvatistan: 1
Slovakya: 1
Çek Cumhuriyeti: 1
Lüksemburg: 1
Danimarka: 1
Umman: 1
Maldivler: 1
Moritanya: 1
Sırbistan: 1
Endonezya: 1
Japonya: 1
Sumud Filosu yola çıktığında Türkiye Delegasyonu'nun yaklaşık 100 kişi olduğu paylaşılmıştı. Türkiye Delegasyonu üyelerinden çevirmen Ayçin Kantoğlu, ilk yaptığı değerlendirmede, "Küresel Sumud Filosu, aslında daha önce Mavi Marmara ile başlayan, Madleen gemisi ve Hanzala ile devam eden denemelerin bir devamıdır. Bu kez, ablukanın kırılması amacıyla 44 ülkeden 1000'e yakın aktivistle bu rota bir kez daha aşılmaya çalışılacak. Biz de Türkiye delegasyonu olarak bu kutlu organizasyonun içinde yer alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak,
Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu,
Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali,
Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız,
Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat,
Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bilgisi paylaşıldı.