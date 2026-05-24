Sumud Filosunda İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan Ömer Aslan: En üzüldüğüm şey Gazzeli kardeşlerimize yardımları ulaştıramamak

Sosyal medyada 'Yerli John Wick' olarak tanınan Ömer Aslan'ın, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosunda katil İsrail askerlerinin müdahalesine maruz kaldı. İsrail askerleri birçok tekneke silahla ateş etti ve aktivistlere fiziksel müdahalede bulunulup, alıkonuldu. Türkiye'nin girişimleri üzerine ülkeye getirilen aktivistlerden Ömer Aslan'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerde; sağ alt kaburga bölgesinde kırık, başının farklı bölgelerinde 4 açık yara, kulak arkasında doku zedelenmesi, dizlerinde yara ve morluklar ve sırtında plastik mermiye bağlı yara ve doku hasarı tespit edildi.

Genel sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ömer Aslan'ın tedavisine devam etmek üzere Konya'daki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Aslan, İsrail askerlerinin kendilerine peş peşe ateş ettiğini, mermilerin başının yanlarından geçtiğini, askerlerin kendisine ve diğer yardım götüren kişilere şiddet uyguladığı, saçımdan tutulup yere yatırıldığını, askerlerin ayakları ile kendisini tekmelediğini söyledi. Ömer Aslan kendisini üzen en önemli şeyin yardımları Gazzeli kardeşlerine ulaştıramamak olduğunu dile getirdi.