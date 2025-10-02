Sumud filosundaki Gaziantepli gazeteci gözaltında! “Bizim için değil, Gazze halkı için endişe edin”

Daha önce Mısır'a giderek Refah sınır kapısından Gazze halkına insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistlerin arasında yer alan Yaşar Yavuz geçen ay İtalya'ya giderek Sumud filosuna katılmıştı. Abdulsamed Turan ve Haşmet Yazıcı ile birlikte SEULLE A isimli gemiyle filoya katılan Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Gazze ve Filistin davasına destek mesajları veriyordu. Yavuz son olarak paylaştığı mesajda "Biz yola devam ediyoruz. Gazze'ye yaklaşık 40 mil kaldı.

İsrail'e ait Zodyak'lar gemiyi durdurmak için tazyikli su sıkıyorlar. Müdahaleye geldikleri zaman kaptan gemiyi otopilata bağlıyor hepimiz aşağıya iniyoruz. Biraz sonra bize ulaşamazsanız lütfen endişe etmeyin. Endişe edilecek olan bizler değil, 23 aydır her türlü katliam ve soykırıma maruz kalan Gazze halkıdır" mesajını vermişti. Aslen Şanlıurfalı olan ve uzun süredir Gaziantep'te yaşayan Yavuz, çeşitli ulusal ve yerel gazetelerde çalışmıştı. Sürekli basın kartı sahibi olan Yavuz, Filistin halkının mücadelesine verdiği desteklerle tanınıyordu. Yavuz, Beşar Esad'ın zulmünden kaçan Suriyeli yetim çocuklara yardım eden bir dernekte de yöneticilik yapıyordu.