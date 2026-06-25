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Giriş Tarihi: 25.06.2026

Sünbül Efendi’de 7 bin kişiye aşure ikramı

ENES ZENGİN
Sünbül Efendi’de 7 bin kişiye aşure ikramı
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İnsan ve İrfan Vakfı'nın bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği geleneksel aşure merasimi Sünbül Efendi Tekkesi'nde yapıldı. Merasime İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı M. Fatih Çıtlak, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can ve vatandaşlar katıldı. Kur'ân-ı Kerîm tilâveti, mersiyeler, zikirler ve şifa ayetleri eşliğinde 7 bin kişilik aşure misafirlere ikram edildi. Programda konuşan Başkan Çıtlak, "Muharrem ayı müstesna bir zamandır. İstanbul'daki bu merkez de bir ahlâk ve irfan iklimi inşa etmeye devam etmektedir" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Sünbül Efendi’de 7 bin kişiye aşure ikramı
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