Sünnet düğününde acı son! Muhammed arkadaşlarıyla oynarken öldü

Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne ambulansla nakletti. Arslan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.