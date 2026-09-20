SUP sörfü yaparken denize düşen genç kurtarılamadı

Üzücü olay, 19 Eylül 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte Efe İsen arkadaşları ile birlikte SUP sörfü yapmak için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hazırlıklarını yaptıktan sonra SUP'ları ile birlikte denize açılan grupta yer alan Efe İsen, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

KURTARILAMADI

Efe İsen'in denize düştüğünü gören arkadaşları hemen yardımına geldi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından SUP ile kıyıya çıkartılan İsen, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Gencin cenazesinin teslim alınması sırasında oğlunun ölüm haberi ile yıkılan anne gözyaşlarına hakim olamadı. Efe'ni yüzünü son kez görmek isteyen acılı anne cenaze aracının önüne kendisini atarak "Oğlum, ben göreceğim yavrumu, hadi açın kapıyı" diyerek gözyaşı döktü. Gözü yaşlı anne yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ne götürüldü.