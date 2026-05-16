Süper El Nino alarmı

Pasifik Okyanusu'nda alize rüzgârlarının azalması sonucu suların ısınmasıyla ortaya çıkan El Nino hava olayı 30 yıl sonra ilk kez 'süper' seviyede etki gösterecek şekilde geri dönüyor. Küresel çapta iklim dengesizliklerine neden olan El Nino, kuraklık ve doğal afet düzeyinde sel ve yangın olaylarını da beraberinde getiriyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA), okyanus yüzeyindeki gözlem ve tespitlerine göre mayıs-temmuz arası 'Süper El Nino' yaşanma ihtimali yüzde 80'in üzerinde. Uzmanlar, yeni bir güçlü El Nino'nun küresel sıcaklık rekorlarını yeniden kırabileceği, sel, kuraklık ve orman yangını risklerini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Peki El Nino'nun Türkiye'ye etkisi ne olacak? Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı'ya göre asıl risk, El Nino nedeniyle artan küresel sıcaklıkların, Türkiye'nin halihazırda kırılgan iklim koşullarına eklenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Okan Ürker, bu sene yangın riskinin Türkiye'de de yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen temmuz ayından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak doğa olayıyla birlikte İstanbul'da sıcaklık rekorlarının kırılmasının ve peş peşe sel felaketlerinin yaşanmasının beklendiğini söyledi.

