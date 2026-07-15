Süper hücre yıktı geçti

Marmara üzerinden geçen süper hücre fırtınası, Balıkesir'in Erdek ilçesi başta olmak üzere Kapıdağ Yarımadası, Bandırma ve Manyas Gölü çevresinde etkili oldu. Gece 22.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağış, bölgede çok sayıda ağacı kökünden söktü.

Erdek'te devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. İlçe merkezi ile Narlı ve İlhanlar mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli fırtına çatıları uçurdu. Kapıdağ Yarımadası'na düşen yıldırım ise yangına sebep oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Aniden bastıran, şiddetli yağış, dolu ve fırtına, Marmara'nın güney kıyılarını adeta harabeye çevirdi. Art arda gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma, itfaiye, zabıta ve kurtarma ekipleri, bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun çalışma başlattı. Araçların üzerine ve yollara devrilen ağaçlar kaldırıldı. Su baskınları ve taşkınlara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları gece boyu aralıksız sürdü.