Haberler Yaşam Haberleri SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI BAŞLADI! Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 18.12.2025 22:04

İtalya futbolunun kalbi bu kez Suudi Arabistan’da atıyor! İtalya Süper Kupa (Supercoppa Italiana) yarı final mücadelesinde Napoli ile Milan, finale yükselebilmek için karşı karşıya geliyor. Dörtlü final formatıyla düzenlenen turnuvada, Serie A'nın devleri kozlarını paylaşıyor. Peki, nefes kesecek Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev randevuya dair tüm ayrıntılar.

İtalya'nın en prestijli kupalarından biri olan Süper Kupa, bu yıl yine sahibini arıyor. Yarı finalin ilk eşleşmesinde, son şampiyon apoletli takımlar ve ligin zirvesini zorlayan ekipler bir araya geliyor. Antonio Conte'nin Napoli'si ile Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, maçta galibiyet arayacak. Kazanan taraf, Bologna - Inter maçının galibiyle finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

NAPOLİ - MİLAN SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre, yarı final mücadelesinin programı şöyle:

Detay Bilgi
Organizasyon İtalya Süper Kupa (Yarı Final)
Maç Napoli - AC Milan
Tarih (Ne Zaman) 18 Aralık 2025
Saat (Saat Kaçta) 22:00 (TSİ)
Yer Suudi Arabistan

NAPOLİ - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Süper Kupa heyecanı, Türkiye'de canlı yayınla futbolseverlerin evine konuk olacak:

Yayıncı Kanal: TRT Spor

Yarı finalin ikinci eşleşmesi Bologna - Inter maçı ise 19 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak. Final heyecanı için geri sayım başladı.

