Süper Kupa’da ilk finalist belli oldu! 2026 Süper Kupa Finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenen dörtlü final organizasyonunda heyecan doruğa ulaştı! Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan dev ekipler, Türkiye’nin en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. 5-6 Ocak tarihlerinde Gaziantep ve Adana’da oynanacak yarı final müsabakalarının ardından gözler büyük finale çevrildi. İlk finalist Galatasaray! Peki, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte dev finale dair tüm detaylar ve maç takvimi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2025-2026 sezonuyla birlikte hayata geçirilen "Dörtlü Final" sisteminde sona gelindi. Lig şampiyonu, lig ikincisi, kupa şampiyonu ve kupa finalistini bir araya getiren organizasyon, futbolseverlere bir hafta içinde adeta bir futbol şöleni yaşatacak. Yarı final eşleşmelerinde galip gelen takımlar, İstanbul'da kupayı müzesine götürmek için ter dökecek. İşte, 2026 Süper Kupa final tarihi:

İLK FİNALİST BELLİ OLDU!

5 Ocak akşamı Gaziantep'te oynanan ilk yarı finalde finale yükselen ilk takım belli oldu. Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanan ilk karşılaşmadan Galatasaray 4-1 galip ayrıldı ve finale adını yazdırdı.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından daha önce ilan edilen takvime göre, 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finalinin detayları şu şekildedir:

Final Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi

Maç Saati: 20:30

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul)

Yayın Kanalı: ATV

SÜPER KUPA DÖRTLÜ FİNAL MAÇ TAKVİMİ

Aşama Maç Tarih Yer
Yarı Final 1 Galatasaray - Trabzonspor 5 Ocak 2026 Gaziantep Stadyumu
Yarı Final 2 Fenerbahçe - Samsunspor 6 Ocak 2026 Yeni Adana Stadyumu
BÜYÜK FİNAL Galatasaray - ? 10 Ocak 2026 Atatürk Olimpiyat Stadı

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Final biletlerinin, yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından takip eden günlerde satışa sunulması bekleniyor.

