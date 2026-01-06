Süper Kupa’da ilk finalist belli oldu! 2026 Süper Kupa Finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2025-2026 sezonuyla birlikte hayata geçirilen "Dörtlü Final" sisteminde sona gelindi. Lig şampiyonu, lig ikincisi, kupa şampiyonu ve kupa finalistini bir araya getiren organizasyon, futbolseverlere bir hafta içinde adeta bir futbol şöleni yaşatacak. Yarı final eşleşmelerinde galip gelen takımlar, İstanbul'da kupayı müzesine götürmek için ter dökecek. İşte, 2026 Süper Kupa final tarihi:
5 Ocak akşamı Gaziantep'te oynanan ilk yarı finalde finale yükselen ilk takım belli oldu. Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanan ilk karşılaşmadan Galatasaray 4-1 galip ayrıldı ve finale adını yazdırdı.
|Aşama
|Maç
|Tarih
|Yer
|Yarı Final 1
|Galatasaray - Trabzonspor
|5 Ocak 2026
|Gaziantep Stadyumu
|Yarı Final 2
|Fenerbahçe - Samsunspor
|6 Ocak 2026
|Yeni Adana Stadyumu
|BÜYÜK FİNAL
|Galatasaray - ?
|10 Ocak 2026
|Atatürk Olimpiyat Stadı
Final biletlerinin, yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından takip eden günlerde satışa sunulması bekleniyor.