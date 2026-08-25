Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 2026-2027 TFF yaz transfer dönemi kapanış tarihi

Transfer sezonunun son günü olan 4 Eylül'de TFF Bilgi İşlem Merkezi'nde yoğun bir mesai yaşanır. Sözleşmesi biten, kiralık gönderilen veya yeni transfer edilen futbolcuların lisans tescil işlemleri elektronik ortamda sistem üzerinden onaylanır. Saat 23.59'a kadar tescili sisteme girilmeyen transferler geçersiz sayılır ve oyuncunun lisansı bir sonraki tescil dönemine kadar çıkarılamaz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör