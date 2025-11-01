SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 11. haftanın en kritik mücadelesi, ligin zirvesindeki iki ekip arasında oynanacak. Galatasaray-Trabzonspor derbisi, hem puan tablosu hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar 28, bordo-mavililer ise 23 puanla sahaya çıkacak. Futbolseverler, maçın başlayacağı tarih ve saat ile yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. İşte, Galatasaray - Trabzonspor maç bilgisi!

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig 11. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.