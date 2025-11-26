Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LİG'DE DEV DERBİ! Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG'DE DEV DERBİ! Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de sezonun en kritik karşılaşması için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek dev derbi, hem zirve yarışını hem de haftanın atmosferini belirleyecek. Kritik mücadele öncesinde iki takım arasındaki puan farkı ise 1'e düştü. Taraftarlar ise maçın günü, saati ve yayınlanacağı kanal bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için hazırlıklar sürerken, gözler maç takvimine çevrildi. Ligde büyük önem taşıyan dev kapışmanın hangi gün oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayımlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dev derbi öncesi ezeli rakiplerin puan durumu Galatasaray'ın 32, Fenerbahçe'nin ise 31 puan oldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Maç Fenerbahçe - Galatasaray
Tarih 1 Aralık 2025 Pazartesi
Saat 20.00
Stat

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.

Her iki takımın da ligin zirvesinde sıkı bir rekabet içinde olması, derbide alınacak galibiyetin bir tarafa önemli bir puan farkıyla liderlik şansı tanıyabileceği anlamına geliyor.

Ligin 14. haftasında oynanacak bu kritik mücadele öncesinde, 12. hafta maç sonuçlarına göre iki takım arasında yalnızca 1 puan fark bulunuyor.

