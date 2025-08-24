Süper Loto çekiliş sonuçları 24 Ağustos 2025: Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto sorgulama ekranı 24 Ağustos 2025 çekilişiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Haftanın son şans oyununda büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak edilirken, çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi üzerinden açıklanan kazandıran numaralarla birlikte talihliler belli olacak. İşte, 24 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları.
24 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.