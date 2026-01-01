SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 Ocak 2026 Süper Loto kazanan numaraları TIKLA-ÖĞREN

Süper Loto'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü yapılacak çekiliş öncesinde tüm gözler yine büyük ikramiyeye çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Çekilişin ardından kazandıran numaralar resmi internet sitesinde yayımlanacak. Şansını deneyenler, sonuçları merakla bekliyor.
1 OCAK 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
1 Ocak 2026 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.