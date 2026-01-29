SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 29 Ocak Süper Loto kazanan numaraları TIKLA-ÖĞREN

29 Ocak 2026 Perşembe akşamı gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi öncesinde heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi'nin organizasyonuyla yapılacak çekiliş, önceki haftalarda olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleşecek. Şansını denemek isteyen vatandaşlar, çekilişi MPİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden anbean takip edebilecek.
29 OCAK 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
29 Ocak 2026 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olacak.
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edilecek.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.