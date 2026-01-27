Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 27 Ocak Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.01.2026 17:01

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 27 Ocak Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı

27 Ocak 2026 Salı günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılacak çekilişte, şanslı numaralar belli olur olmaz kamuoyuyla paylaşılacak. Büyük ikramiyenin hangi kupona isabet edeceği merak konusu olurken, katılımcılar çekiliş sonrası sonuçları Milli Piyango İdaresi’nin resmi kanalları üzerinden kolayca kontrol edebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 27 Ocak Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı
  • ABONE OL

27 Ocak 2026 Salı akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi için heyecan giderek artıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek çekiliş, her zamanki gibi noter gözetiminde ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Şans oyunları tutkunları, çekilişi MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımına ilişkin tüm detaylar kısa süre içinde resmi platformlar üzerinden paylaşılacak. İşte 27 Ocak 2026 Süper Loto çekilişiyle ilgili öne çıkan bilgiler…

27 OCAK 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
37 Ocak 2026 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

27 OCAK 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR


Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edilecek.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 27 Ocak Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz