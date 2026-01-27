SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 27 Ocak Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı

27 Ocak 2026 Salı akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi için heyecan giderek artıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek çekiliş, her zamanki gibi noter gözetiminde ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Şans oyunları tutkunları, çekilişi MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımına ilişkin tüm detaylar kısa süre içinde resmi platformlar üzerinden paylaşılacak. İşte 27 Ocak 2026 Süper Loto çekilişiyle ilgili öne çıkan bilgiler…
27 OCAK 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
37 Ocak 2026 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.