SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 30 Aralık Süper Loto kazanan numaraları sorgulama

30 Aralık Salı akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin düzenleyeceği çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek. Şansını deneyen vatandaşlar, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden çekilişi anbean takip edebilecek. Kazandıran numaralar ve haftanın talihlilerine ilişkin tüm bilgiler ise çekilişin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. İşte 30 Aralık Salı Süper Loto çekilişine dair merak edilen ayrıntılar…
30 ARALIK 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
30 Aralık 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.