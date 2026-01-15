SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 OCAK 2026: Süper Loto sonuçları kolay bilet sorgulama linki

Bu hafta Süper Loto'da 78.831.829 TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı. Çekilişin canlı yayında açıklanacak numaraları, şanslı talihlileri meraklandırıyor. İster tek bilet, ister birden fazla kupon ile katılmış olun, bilet sorgulama bağlantısı ile kazanan numaralarınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. İşte 15 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.