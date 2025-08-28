Süper Loto Sonuçları 28 Ağustos 2025: MPİ Süper loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar açıklandı mı?

Süper Loto'da büyük heyecan devam ediyor! 28 Ağustos 2025 çekilişi noter ve canlı yayında yapılıyor. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişte 6 bilen talihli, 14.029.413 TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
28 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.