Süper Loto sonuçları 4 Aralık 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi

Giriş Tarihi: 4.12.2025 19:30

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü düzenlenen heyecan dolu çekilişlerden biri olan Süper Loto, bu akşam yapılıyor. Büyük ikramiye tutarıyla dikkatleri üzerine çeken şans oyunu, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı gerçekleştirilecek çekilişle talihlilerini belirleyecek. Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranına dair tüm detaylar ve çekiliş saati bilgisi:

Süper Loto çekilişi, Perşembe akşamları da şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı yapılacak çekiliş ekranı başında yerler alındı. Çekilişe saatler kala, vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve rekor ikramiyenin sahibinin kim olacağını merak ediyor. İşte 4 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati:

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 4 ARALIK 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto perşembe çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 4 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

