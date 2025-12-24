SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 23 Aralık Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yayında

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından büyük ilgiyle gerçekleştiriliyor. Şansını deneyen oyunseverler, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranına odaklandı. Haftada üç gün oynanan bu heyecanlı oyunun 23 Aralık çekilişi merakla bekleniyor.Peki, 23 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
23 Aralık Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.
23 Aralık 2025 Süper Loto kazandıran numaraları:
13 20 33 35 40 48
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.