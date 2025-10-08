Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Tıkla-sorgula💥7 Ekim 2025 MP ekranı ile bilet sorgula linki burada
Giriş Tarihi: 8.10.2025 01:38

Şans oyunları tutkunları için merakla beklenen Süper Loto çekilişi sonuçlandı. 7 Ekim 2025 tarihli çekilişte kazandıran numaralar belli olurken, oyuncular MPİ Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto sonuçlarını kolayca sorgulayabiliyor. İşte 7 Ekim Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı…

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 7 Ekim 2025 itibarıyla tamamlandı. Şansını deneyenler, kazanan numaraları öğrenmek ve biletlerini kontrol etmek için MPİ'nin online sorgulama ekranını kullanıyor. İşte Süper Loto sonuçları ve detaylı sorgulama rehberi…

7 EKİM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

