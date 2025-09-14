SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 14 Eylül 2025 Pazar Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

14 Eylül 2025 Pazar akşamı Süper Loto çekilişi yine büyük heyecana sahne olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş, her zamanki gibi noter gözetiminde ve canlı yayınla izleyicilere aktarılacak. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayını takip ederek kazanan numaraları anında öğrenebilecek. Pazar gecesinin talihlilerini ve çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler için tüm ayrıntılar burada…
14 EYLÜL 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
14 Eylül 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.