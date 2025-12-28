Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 28 Aralık 2025 Süper Loto kazanan numaraları TIKLA-ÖĞREN
Giriş Tarihi: 28.12.2025 19:48

28 Aralık Pazar akşamı yapılan Süper Loto çekilişiyle haftanın kazandıran numaraları netleşiyor. Canlı yayın ve noter denetimiyle gerçekleştirilen çekiliş, büyük ikramiye heyecanını doruk noktasına taşıdı. Şans oyunu tutkunları, bu haftanın talihlisi ve kazanan numaraları öğrenmek için ekran başında. Süper Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi sorgulama ekranına dair tüm detaylar haberin devamında.

28 Aralık 2025 Pazar akşamı gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi, haftanın en çok konuşulan şans oyunu etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekiliş, her zamanki gibi noter denetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından yayınlanacak çekilişi takip ederek sonuçlara anında ulaşabilecek. Bu haftanın kazanan numaraları, talihliler ve çekilişe dair tüm detaylar ise heyecanla bekleniyor.

28 ARALIK 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
28 Aralık 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

23 KASIM 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR


Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

