Giriş Tarihi: 25.01.2026 17:29

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango Online 25 Ocak 2026 Süper Loto sonuç sorgulama

25 Ocak 2026 Pazar akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunlarını bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Canlı yayın ve noter denetimiyle gerçekleştirilecek çekilişte, büyük ikramiyenin kime çıkacağı büyük merak konusu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kişi, talihli numaraların belirlenmesini heyecanla bekliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesi ve sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek.

25 Ocak 2026 Pazar akşamı yapılması planlanan Süper Loto çekilişi, haftanın en çok merak edilen şans oyunu etkinlikleri arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek çekilişin, her zamanki gibi noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şans oyunu severler, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak çekilişi takip ederek sonuçları anlık olarak öğrenebilecek.

25 OCAK 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
25 Ocak 2026 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

25 OCAK 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR


Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

