SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 16 Kasım Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından büyük ilgiyle düzenlenmeye devam ediyor. Şansını deneyen katılımcılar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kazandıran numaraları görmek için sonuç sayfasına yöneliyor. Haftada üç kez yapılan bu heyecan verici oyunun ilk çekilişi için geri sayım sürerken, gözler açıklanacak verilere çevrilmiş durumda. Peki, 16 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?
16 Kasım Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.