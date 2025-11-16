Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 16 Kasım Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.11.2025 17:45

16 Kasım Pazar gecesi Süper Loto çekilişi öncesinde büyük bir heyecan yaşanıyor! Milli Piyango TV üzerinden canlı yayımlanacak çekiliş, büyük ikramiyenin kime gideceğini merak edenleri ekran başına toplamaya devam ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen bu sevilen şans oyununa katılanlar, sonuçlar açıklandığında kazandıran numaraları öğrenmek için biletlerini kontrol etmeye hazırlanıyor. Peki, 16 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonucu duyuruldu mu, talihli numaralar açıklandı mı?

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından büyük ilgiyle düzenlenmeye devam ediyor. Şansını deneyen katılımcılar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kazandıran numaraları görmek için sonuç sayfasına yöneliyor. Haftada üç kez yapılan bu heyecan verici oyunun ilk çekilişi için geri sayım sürerken, gözler açıklanacak verilere çevrilmiş durumda. Peki, 16 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?

16 KASIM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

16 Kasım Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

