Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 23 Aralık Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:19

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 23 Aralık Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

23 Aralık Salı gecesi Süper Loto çekilişi öncesinde heyecan dorukta! Milli Piyango TV ekranlarından canlı yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiyenin kime çıkacağı merakla bekleniyor. Haftada üç gün oynanan Süper Loto’da şansını deneyenler, sonuçları öğrenmek için kuponlarını hazır tutuyor. Peki, 23 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 23 Aralık Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
  • ABONE OL

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından büyük ilgiyle gerçekleştiriliyor. Şansını deneyen oyunseverler, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranına odaklandı. Haftada üç gün oynanan bu heyecanlı oyunun 23 Aralık çekilişi merakla bekleniyor.Peki, 23 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

23 ARALIK SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

23 Aralık Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 23 Aralık Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz