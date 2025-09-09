SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 9 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından büyük ilgiyle gerçekleştiriliyor. Şansını deneyen oyuncular, kazanan numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneliyor. Haftada üç kez düzenlenen bu heyecan dolu oyunun ilk çekilişi merakla bekleniyor. Peki, 9 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?
9 Eylül Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olunca yer vereceğiz.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyo
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.