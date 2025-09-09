Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 9 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 9.9.2025 19:41

9 Eylül Salı gecesi Süper Loto çekilişi öncesi heyecanı sürüyor! Milli Piyango TV’de canlı yayınlanacak çekiliş, büyük ödülün sahibini öğrenmek isteyenleri ekran başına kilitleyecek. Haftada üç kez düzenlenen bu popüler şans oyununa katılanlar, kazandıran numaraları öğrenmek için biletlerini hazır ediyor. Peki, 9 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu mu?

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından büyük ilgiyle gerçekleştiriliyor. Şansını deneyen oyuncular, kazanan numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneliyor. Haftada üç kez düzenlenen bu heyecan dolu oyunun ilk çekilişi merakla bekleniyor. Peki, 9 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?

9 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

9 Eylül Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olunca yer vereceğiz.

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyo

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

