SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 18 Aralık 2025 Milli Piyango Online Süper Loto şanslı numaralar

18 Aralık 2025 Süper Loto çekilişiyle birlikte gözler Milli Piyango resmi sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Çekilişe katılanlar, biletlerini kontrol ederek ikramiye durumunu öğrenmeye çalışıyor. Süper Loto sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılırken, MP bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.