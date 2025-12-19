Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 18 Aralık 2025 Milli Piyango Online Süper Loto şanslı numaralar
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:17

Süper Loto’da 18 Aralık 2025 tarihli çekiliş için sonuç sorgulama heyecanı sürüyor. Kuponunu oynayan vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden numaralarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği ve kazanan olup olmadığı merak ediliyor. 18 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları MP ekranında nasıl sorgulanır?

18 Aralık 2025 Süper Loto çekilişiyle birlikte gözler Milli Piyango resmi sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Çekilişe katılanlar, biletlerini kontrol ederek ikramiye durumunu öğrenmeye çalışıyor. Süper Loto sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılırken, MP bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.

18 ARALIK 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

