Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 4 Eylül Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

6 Şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 106 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olacağı Süper Loto oyununun şanslı numaralarının belirlendiği MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online ya da MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak katılanlar kazandıran numaraları öğrenmek ve "Süper Loto sonuçları sorgulama" yapmak amacıyla Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ile 4 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Süper Loto Çekiliş Sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.