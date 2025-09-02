Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları sorgulama! 2 Eylül 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 21:24

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. 2 Eylül 2025 tarihli Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandığında, kazandıran numaralar MP bilet sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebilecek. Peki, 2 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu mu, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, detaylar...

Haftanın en çok araştırılan konuları arasında Süper Loto çekiliş sonuçları yer alıyor. Büyük ikramiye hayali kuranlar, 2 Eylül 2025 Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için MP resmi ekranını takip ediyor. Çekilişin ardından talihliler numaralarını bilet sorgulama sistemi üzerinden kolayca kontrol edebilecek. İşte, 2 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

2 EYLÜL 2025 SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.

İşte, canlı izle ekranı ve sonuç sorgulama sayfası:

2 EYLÜL 2025 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI MP BİLET SORGULA EKRANINDA!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

