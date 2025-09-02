Süper Loto sonuçları sorgulama! 2 Eylül 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları tıkla-öğren!

Haftanın en çok araştırılan konuları arasında Süper Loto çekiliş sonuçları yer alıyor. Büyük ikramiye hayali kuranlar, 2 Eylül 2025 Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için MP resmi ekranını takip ediyor. Çekilişin ardından talihliler numaralarını bilet sorgulama sistemi üzerinden kolayca kontrol edebilecek. İşte, 2 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
2 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.
İşte, canlı izle ekranı ve sonuç sorgulama sayfası:
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.