Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 2 Ekim 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 19:37

2 Ekim Süper Loto çekilişi heyecanı yaşanıyor! Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan çekilişte büyük ikramiye 6.989.978 TL olarak belirlendi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto’da bu hafta da şanslı talihliler ortaya çıkıyor. İşte 2 Ekim Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar.

Şans oyunu tutkunları Süper Loto 2 Ekim 2025 çekilişi için geri sayımda! Haftada üç kez düzenlenen çekilişte 6 bilen şanslı kişi, 6.989.978 TL değerindeki büyük ikramiyeyi eve götürecek. Hafta boyunca üç kez yapılan Süper Loto çekilişlerinin sonuçlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hızlandırdı. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

2 EKİM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 2 Ekim 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
