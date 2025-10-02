Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 2 Ekim 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu tutkunları Süper Loto 2 Ekim 2025 çekilişi için geri sayımda! Haftada üç kez düzenlenen çekilişte 6 bilen şanslı kişi, 6.989.978 TL değerindeki büyük ikramiyeyi eve götürecek. Hafta boyunca üç kez yapılan Süper Loto çekilişlerinin sonuçlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hızlandırdı. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
2 EKİM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.