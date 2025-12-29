SÜPER LOTO SONUÇLARI YAYINDA! Milli Piyango Online 28 Aralık 2025 Süper Loto sonuç sorgulama

28 Aralık 2025 Pazar akşamı gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi, haftanın en çok konuşulan şans oyunu etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekiliş, her zamanki gibi noter denetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından yayınlanacak çekilişi takip ederek sonuçlara anında ulaşabilecek. Bu haftanın kazanan numaraları, talihliler ve çekilişe dair tüm detaylar ise heyecanla bekleniyor.