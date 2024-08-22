SÜPERLİG BU HAFTANIN FİKSTRÜ | Trendyol Süper Lig 3. Haftanın maçları neler, güncel puan durumu nasıl?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Süper Lig karşılaşmalarının tarihi ve başlangıç saati taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, 3.haftanın detaylı programı…