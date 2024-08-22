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Giriş Tarihi: 22.8.2024 14:23

SÜPERLİG BU HAFTANIN FİKSTRÜ | Trendyol Süper Lig 3. Haftanın maçları neler, güncel puan durumu nasıl?

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor! Müsabakalar taraftarlar ve futbolseverler tarafından ilgiyle yakından takip ediliyor. İkinci haftayı geride bırakırken Galatasaray ve Beşiktaş haftayı puan kaybı yaşamadan kapattı. Üç büyüklerden bir diğeri Fenerbahçe ise Göztepe ile berabere kaldı. Peki Süper Lig’de 3. hafta hangi maçlar oynanacak? İşte, haftanın fikstürü ve maçların detayları…

SÜPERLİG BU HAFTANIN FİKSTRÜ | Trendyol Süper Lig 3. Haftanın maçları neler, güncel puan durumu nasıl?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Süper Lig karşılaşmalarının tarihi ve başlangıç saati taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, 3.haftanın detaylı programı…

TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTRÜ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

23 AĞUSTOS CUMA

21:00 Alanyaspor - Göztepe

24 AĞUSTOS CUMARTESİ

19:15 Sivasspor - Eyüpspor

21:45 Bodrumspor - Konyaspor

25 AĞUSTOS PAZAR

19:15 Kasımpaşa - Adana Demirspor

21:45 Rizespor - Fenerbahçe

21:45 Antalyaspor - Hatayspor

TRENDYOL SÜPER 3. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU


1.BEŞİKTAŞ A.Ş. : 6
2.GALATASARAY A.Ş. : 6
3.İKAS EYÜPSPOR : 4
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ : 4
5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. : 4
6.FENERBAHÇE A.Ş. : 4
7.NET GLOBAL SİVASSPOR : 4
8.TÜMOSAN KONYASPOR : 4
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. : 3
10.SAMSUNSPOR A.Ş. : 3
11.GÖZTEPE A.Ş. : 2
12.TRABZONSPOR A.Ş. : 1
13.KASIMPAŞA A.Ş. : 1
14.ATAKAŞ HATAYSPOR : 1
15.CORENDON ALANYASPOR : 1
16.ANTALYASPOR A.Ş. : 1
17.BELLONA KAYSERİSPOR : 0
18.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. : 0
19.SİPAY BODRUM FK : 0


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