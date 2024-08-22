SÜPERLİG BU HAFTANIN FİKSTRÜ | Trendyol Süper Lig 3. Haftanın maçları neler, güncel puan durumu nasıl?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Süper Lig karşılaşmalarının tarihi ve başlangıç saati taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, 3.haftanın detaylı programı…
TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTRÜ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
24 AĞUSTOS CUMARTESİ
19:15 Sivasspor - Eyüpspor
21:45 Bodrumspor - Konyaspor
25 AĞUSTOS PAZAR
19:15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
21:45 Rizespor - Fenerbahçe
21:45 Antalyaspor - Hatayspor
TRENDYOL SÜPER 3. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. : 6
2.GALATASARAY A.Ş. : 6
3.İKAS EYÜPSPOR : 4
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ : 4
5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. : 4
6.FENERBAHÇE A.Ş. : 4
7.NET GLOBAL SİVASSPOR : 4
8.TÜMOSAN KONYASPOR : 4
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. : 3
10.SAMSUNSPOR A.Ş. : 3
11.GÖZTEPE A.Ş. : 2
12.TRABZONSPOR A.Ş. : 1
13.KASIMPAŞA A.Ş. : 1
14.ATAKAŞ HATAYSPOR : 1
15.CORENDON ALANYASPOR : 1
16.ANTALYASPOR A.Ş. : 1
17.BELLONA KAYSERİSPOR : 0
18.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. : 0
19.SİPAY BODRUM FK : 0