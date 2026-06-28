Süpersonik ceza mahkemeden döndü

İstanbul
'da bir şirkete ait otomobile kesilen trafik cezası, tutanaktaki hız bilgisi nedeniyle tartışma yarattı. Geçtiğimiz 26 Nisan tarihinde düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı'nda, aracın 1221 kilometre/saat hızla seyir halinde olduğunun tespit edildiği belirtilerek yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı. Tutanaktaki hız bilgisini fark eden şirket avukatı, cezanın iptali için İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. İtiraz dilekçesinde hız değerinin fiziksel olarak imkânsız olduğu belirtilerek, "Tutanakta; maddi hata, teknik imkânsızlık, ölçüm güvenilirliğinin bulunmaması ve açık hukuka aykırılık içermektedir. Dünyada seri üretim hiçbir kara taşıtının karayolu şartlarında 1221 km/saat hız seviyesine ulaşabilmesi mümkün değildir. Formula 1
araçları dahi yaklaşık 350 km/s hız seviyelerine ulaşabilmektedir. 1221 km/ saat seviyesi ise ses hızına yaklaşan bir hız düzeyidir" şeklinde itirazda bulunuldu. Yargılama sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, mahkemeye gönderdiği yazıyla söz konusu trafik cezasında hata yapıldığını kabul etti ve idari para cezasının iptal edildiğini bildirdi. Mahkeme, cezanın hukuki varlığı sona erdiği için "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti ve ödenen cezanın iade edileceğini belirtti.