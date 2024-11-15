Şüphe oklarını Narin’in ağabeyine yönelten görüntüler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1.5 kilometre uzaklıkta yer alan Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davası 7 Kasım'da başladı. Anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amca Salim Güran ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı ilk duruşmada katil ya da katiller ortaya çıkmazken, olaya ilişkin önemli bir gelişme daha yaşandı. İfadeler sırasında kolunda ısırık olduğu fark edilen ağabey Enes Güran, 'Kendim yaptım' dedi. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ısırık izlerinin Narin'e ait olabileceği şüphesiyle ağabeyin gözaltına alınması talimatını verdi.Bunun üzerine Enes, ısırık izlerinin incelenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada Narin'in hastaneden alınan diş röntgeni ile karşılaştırıldı, ancak ısırıkların kime ait olduğu tespit edilemedi. Türkiye'nin günlerce merak ettiği Enes'in kolundaki ısırık ile gözündeki morlukların incelenme anları ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile gözündeki morlukların Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme görüntülerinde kolunda halen ısırık sonrası morlukların olduğu görülüyor.Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Enes Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi. Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını öne sürdü.