Şüphe üzerine durdurulan araçtan cinayet şüphelileri çıktı

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Levent Çınar, henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile tartıştı. Telefonda başlayan tartışmanın ardından Çınar'ın bulunduğu yeri öğrenen iki kardeş, arkadaşları Rahman A. ile birlikte otomobille söz konusu adrese gitti. Şüphelilerin, araçtan hiç inmeden Çınar ve yanında bulunan arkadaşına ateş açtığı öğrenildi. Silahlı saldırının ardından şüpheliler, plakalarını söktükleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Cinayetten dakikalar sonra yakalandılar

Şüpheliler olay yerinden kaçarken bölgede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasız bir araçtan şüphelenerek otomobili durdurdu. Polis ekipleri araçta bulunan 3 kişinin kimlik kontrolünü yaptığı sırada, yakın bölgede meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin anons geçti. Anonsun ardından araçta bulunan kişilerin saldırının şüphelileri olabileceğini değerlendiren ekipler, Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A.'yı gözaltına aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Levent Çınar, yanında bulunan arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çınar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Çınar'ın sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği belirlendi.

Suçlarını itiraf ettiler

Gözaltına alınan Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A.'nın emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.