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Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:52

Şüpheli aracı kovalayan Yunus Timi kaza yaptı: 3 polis yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de şüpheli araç kovalamacası sırasında motosikletli yunus timi polis ekipleri kaza yaptı. Kazada 3 polis yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şüpheli aracı kovalayan Yunus Timi kaza yaptı: 3 polis yaralı
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Olay, saat 21.45 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus Timleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü ise durmayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca esnasında kazaya karışan 3 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı 3 polis memuruna ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahaleleri tamamlanan kahraman polisler, ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan kaçan şüpheli aracın plakasını ve sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan emniyet güçleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını tuttu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin, kaçan zanlıları yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

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Şüpheli aracı kovalayan Yunus Timi kaza yaptı: 3 polis yaralı
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